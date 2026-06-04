Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evinde 28 Mayıs’ta rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan gazeteci Reha Muhtar, 3 Haziran’da çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

İstanbul’a getirilen Muhtar için düzenlenen cenaze töreni ikindi namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde gerçekleştirildi. Törene ailesi, yakınları ile birlikte Uğur Dündar, Seren Serengil, Hakan Daltaban ve Fatih Karaca gibi isimler katıldı.

Cenazede konuşan Uğur Dündar, Muhtar’ın uzun süredir sağlık sorunları yaşadığını ve durumunun kritik olduğunu ifade ederken, meslektaşları onun televizyonculuk ve habercilik alanında önemli bir isim olduğunu vurguladı.

Cenaze namazının ardından Reha Muhtar, Yeniköy Mezarlığı’nda defnedildi.