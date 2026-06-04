Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin’in avukatı Elif Narin Dursun, müvekkili hakkında tahliye kararı verildiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dursun, “Müvekkilimiz Mükremin Gezgin hakkında yürüttüğümüz hukuki süreç sonucunda tahliye kararı verilmiştir” dedi.
Tahliye kararından duyduğu memnuniyeti dile getiren Dursun, adaletin yerini bulduğunu belirterek, hukuki sürecin sonraki aşamalarını da titizlikle takip edeceklerini ifade etti.
Yaklaşık 4 aydır tutuklu bulunan Mükremin Gezgin’in tahliyesi sosyal medyada da gündem oldu.
Muhabir: HABER MERKEZİ