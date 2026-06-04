Ankara'da düzenlenen yemekte konuşan Hakan Safi, başkan seçilmesi halinde kadro kalitesini önemli ölçüde artıracaklarını belirtti. Taraftarların merakla beklediği transferler hakkında konuşan Safi, Avrupa kulüplerinin radarındaki golcü Luis Suarez'i işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sezon Sporting formasıyla 53 maçta 38 gol ve 7 asist üreten Luis Suarez'i, seçildiğimiz takdirde gelecek sezon Fenerbahçe formasıyla izleyeceğiz. Ben ve yönetim kurulum söz verdik. Yıldızları getireceğiz."

Bu açıklama, seçim sürecinin en dikkat çekici transfer vaatlerinden biri olarak öne çıktı.

"Şampiyonluk Hasretini 13 Yıla Çıkarmayacağız"

Fenerbahçe'nin uzun süredir devam eden şampiyonluk özlemine de değinen Safi, taraftarların beklentilerinin farkında olduklarını söyledi.

Safi, konuşmasında:

"12 yıl oldu, bu kadarı kafi diyor taraftarlarımız. Haklılar. Biz bu hasretin 13 yıla çıkmasına izin vermeyeceğiz."

ifadelerini kullanarak şampiyonluk hedefinin altını çizdi.

Stat Projesini Açıkladı: Kapasite 64 Bin 500'e Çıkacak

Seçim vaatleri arasında stat projesine de geniş yer veren Hakan Safi, stadyumun mevcut yerinde büyütüleceğini açıkladı.

Safi, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Stadımızı doğduğu yerde, Papazın Çayırı'nda 64 bin 500 kişilik kapasiteye çıkartacağız. Stadımızı kendi yerinde büyüteceğiz."

Bu açıklama, stadyumun başka bir bölgeye taşınacağı yönündeki tartışmalara da yanıt niteliği taşıdı.

Aziz Yıldırım'a Sert Eleştiriler

Konuşmasında rakibi Aziz Yıldırım hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hakan Safi, Yıldırım'ın geçmiş açıklamalarıyla bugünkü söylemleri arasında çelişkiler bulunduğunu savundu.

Safi, özellikle adaylık süreci, stadyum projesi ve şampiyonluk hedefleri konusunda Aziz Yıldırım'ın farklı dönemlerde yaptığı açıklamaları hatırlatarak eleştiriler yöneltti.

Fenerbahçe'de Seçim Heyecanı Zirvede

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarının açıklamaları gündemi belirlemeye devam ediyor. Hakan Safi'nin Luis Suarez transferi ve stat projesiyle ilgili verdiği sözler, seçim yarışında dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.