Erdoğan paylaşımında, muhalefet içinde yaşanan iç çekişmelere ve tartışmalara değinerek sert ifadeler kullandı. CHP’de süren hukuki ve siyasi tartışmaların parti içi bir mesele olduğunu vurgulayan değerlendirmeler, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

“Hain” ve “bilinçli kriz” vurgusu

Paylaşımında muhalefet içindeki söylemlere tepki gösteren Erdoğan, bazı açıklamaların siyasi sınırları aştığını ifade ederken, yaşanan gelişmelerin CHP’nin iç meselesi olduğunu belirtti. Açıklamalarında, muhalefet cephesindeki gerilimin giderek arttığına dikkat çekti.

Siyasi gündemde yeni tartışma

“Mutlak butlan” tartışmaları, CHP içinde parti kurultay süreçlerine ilişkin hukuki değerlendirmeler üzerinden gündeme gelirken, Erdoğan’ın açıklamaları bu süreci yeniden siyasi tartışmaların merkezine taşıdı.

Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, dün kahraman dediklerine bugün hain damgası vurmak var.



Aynı muameleyi “gel” deyince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlardı.



Kendisi “hain ve iş birlikçi” olma sırasını savdı, şimdi yerini bir başkasına bıraktı.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 3, 2026