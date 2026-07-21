Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Ankara İl Başkanlığı'nda yaşanan yönetim değişikliğinin ardından dün gece binaya kolluk ekipleri eşliğinde girilmesi gündem oldu. CHP Ankara İl Başkanlığı'na Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından atanan Fahri Yıldırım, yaşanan sürecin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kamuoyunda oluşturulmak istenen algıya dikkat çeken Yıldırım, il başkanlığına ait karar defterleri, mali evraklar ve kurumsal işleyişe ilişkin tüm belgelerin günler önce tutanakla teslim edildiğini ifade etti.

Yıldırım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Karar defterleri de, mali evraklar da, kurumsal işleyişe ilişkin tüm belgeler de günler önce tutanakla teslim edilmişti. Geriye yalnızca kameralara oynanacak bir görüntü kalmıştı. Giderayak son bir fotoğraf karesi vermek istediler.”

Ankara İl Başkanlığı’nın teslim alındığını belirten Yıldırım, CHP örgütünün çalışmalarına kesintisiz devam ettiğini söyledi.

Yıldırım, “Bugün o görüntü de geride kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı teslim alınmış, örgütümüz 100 yıllık Ulu Çınar’ın gölgesinde çalışmalarına kesintisiz devam etmektedir” dedi.

“Tüzüğümüz hazır, logomuz hazır, binamız hazır” diyenlere de başarılar dileyen Yıldırım, CHP’nin gündeminin polemik olmadığını belirterek, “Bizim gündemimiz polemik değil; Cumhuriyet Halk Partisi’ni büyütmek, örgütümüze ve vatandaşımıza hizmet etmektir” ifadelerini kullandı.