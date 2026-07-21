DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, görüşmede bölgedeki siyasi gelişmeler, demokratik toplumun inşası, barış sürecinde gelinen aşama ve sürecin yasal çerçevesinin nasıl şekillenmesi gerektiği konularının değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada Öcalan'ın, 27 Şubat çağrısının ruhuna bağlı kalınarak sorunun kardeşlik hukuku içerisinde çözülmesine yönelik kararlılığın sürdüğünü ifade ettiği aktarıldı.

Öcalan'ın açıklamasında, Kürt-Türk tarihsel ittifakının hukuki zemine dönüştürülmesi gerektiği belirtilerek, karşılıklı hassasiyetlerin gözetildiği yasal bir zeminin oluşturulmasının zamanının geldiği vurgulandı.

Öcalan, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporda belirtilen çerçevede hukuki ve yasal sürecin başlatılması gerektiğini belirterek, çatışma ve silahların tamamen devreden çıkarılması ve yeni bir sayfa açılması çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, Kürt-Türk ittifakının Anadolu'nun ortak geleceğinin temel taşı olduğu savunularak, yasal düzenlemelerle bu birlikteliğin kalıcı hukuki güvenceye kavuşturulması ve demokratik bir cumhuriyette eşit ve özgür bir ortak yaşamın mümkün olduğu ifade edildi.

DEM Parti İmralı Heyeti ise Öcalan'ın çağrısını “tarihi” olarak nitelendirerek, TBMM başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla yapıcı diyaloğu sürdürmeye, süreci sonuç odaklı ilerletmeye ve kardeşlik hukuku temelinde kalıcı bir çözüme ulaşmaya kararlı olduklarını bildirdi.