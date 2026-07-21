CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından siyasi kulisler hareketlenirken, görevden uzaklaştırılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün yapılacak CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken bir konuşma yapacak. Kulislerde konuşulanlara göre Özel'in, CHP Grubu adına son kez kürsüye çıkarak duygusal bir veda konuşması yapması ve bundan sonraki siyasi yol haritasına ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Siyasi kulislerde yer alan iddialara göre Özgür Özel'in konuşmasında, yeni bir siyasi oluşuma ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı belirtiliyor. Özel'in şu ifadeleri kullanacağı öne sürülüyor: "Biz yeni bir parti kurmuyoruz. CHP bir mutasyona uğratıldı; kendimize başka bir çatı kuruyoruz."

Bu açıklamanın, CHP içinde yaşanan son gelişmelerin ardından yeni bir siyasi yapılanmanın işareti olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

80 MİLLETVEKİLİ İSTİFA EDİYOR

Kulis bilgilerine göre, Özgür Özel'in yapacağı açıklamanın ardından yaklaşık 80 milletvekilinin de CHP'den istifa ederek yeni oluşuma katılabileceği iddia ediliyor.

Söz konusu iddialar, Ankara kulislerinde geniş yankı uyandırırken, bugün gerçekleştirilecek CHP Grup Toplantısı'nın partinin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olabileceği yorumları yapılıyor.

Ancak bu iddialarla ilgili CHP yönetiminden veya Özgür Özel cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Gözler, bugün yapılacak grup toplantısında Özgür Özel'in vereceği mesajlara çevrilmiş durumda.