CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından yaşanan siyasi ve hukuki süreç yeni bir boyut kazanırken, Ankara kulislerinde dikkat çekici iddialar konuşuluyor. Kulis bilgilerine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yarın gerçekleştirilecek TBMM Grup Toplantısı'nda yeni bir siyasi oluşuma ilişkin önemli bir açıklama yapabileceği öne sürülüyor.

Henüz Özgür Özel veya yakın çalışma ekibi tarafından doğrulanmayan bu iddia, CHP'de yaşanan kriz nedeniyle siyasi gündemin en çok tartışılan başlıklarından biri haline geldi.

Salı günü grup toplantısı kritik önem taşıyor

Parti kulislerinden alınan bilgiye göre Özgür Özel'in Salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı'nda siyasi geleceğine ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

İddialara göre Özel, grup toplantısının ardından kendisine destek veren il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü ise eski Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle toplantı yaparak izlenecek yol haritasını değerlendirecek.

Aynı hafta içinde yeni oluşumda yer alabileceği konuşulan milletvekilleriyle de temas kuracağı öne sürülüyor.

Kılıçdaroğlu cephesinde de hareketlilik iddiası

Siyasi kulislerde konuşulan bir diğer iddiaya göre ise mahkeme kararı sonrasında CHP Genel Başkanlığı görevini üstlenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı il başkanlarıyla ilgili görev değişikliğine gidebileceği belirtiliyor.

CHP'de yeni bir kırılma mı yaşanacak?

Tüm bu gelişmeler, CHP'nin yakın siyasi tarihinde en kritik dönemlerden birine işaret ediyor. Ancak yeni parti kurulacağı, Özgür Özel'in Salı günü böyle bir açıklama yapacağı ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarını görevden alacağı yönündeki iddialar henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil.

Bu nedenle gözler hem Salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı'na hem de Yargıtay'dan çıkacak karara çevrilmiş durumda. Olası açıklamalar, CHP'nin geleceği kadar Türk siyasetinin dengelerini de etkileyebilecek nitelikte görülüyor.