Geleceklerini şekillendirmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter döken milyonlarca aday için en heyecanlı bekleyişte sona gelindi. ÖSYM takviminde işaret edilen o kritik hafta başladı. Üniversite kapısını aralayacak olan TYT, AYT ve YDT sonuçları, bu hafta çarşamba günü adayların erişimine açılacak.

YKS Sonuçları Saat Kaçta Erişime Açılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS sonuç duyurularını genellikle sabahın erken saatlerinde yapmayı tercih ediyor. Resmi takvime göre çarşamba günü ilan edilecek olan sonuçların, sabah saat 07.00 ile 09.00 arasında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Sonuçların açıklandığı an, adayların sisteme yüklenmesi nedeniyle ÖSYM sunucularında kısa süreli yoğunluklar yaşanabiliyor. Adayların panik yapmadan adımları takip etmesi önem arz ediyor.

2026 YKS Sonuç Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sınav sonuç belgesi adayların adreslerine postalanmayacak. Adaylar, TC kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile sisteme girerek puanlarını internet ortamında görebilecekler. Sonuç ekranında hem ham puanlar hem de yerleştirme puanları ile birlikte Türkiye geneli başarı sıralamaları yer alacak.

Sonuç ekranına doğrudan sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. ATA Çiftliği'nde hasat ve nostalji bir arada yaşandı İçeriği Görüntüle

Mobil cihazlar üzerinden ise ÖSYM AİS uygulaması kullanılarak sorgulama yapılabilecek.

Tercih Maratonu Ne Zaman Başlayacak?

Çarşamba günü sadece puanlar belli olmayacak, aynı zamanda üniversite tercih maratonunun da rotası çizilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte ÖSYM'nin 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımlaması bekleniyor.

Adaylar, kılavuzun ilan edilmesinin ardından kendi başarı sıralamalarına en uygun üniversite ve bölümleri listelemeye başlayacak. Uzmanlar, tercih sürecinde en kritik kriterin puan değil, başarı sıralaması olduğunun altını şimdiden çiziyor.