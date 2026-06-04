Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin üçüncü maçı 5 Haziran Cuma günü Anadolu Efes’in ev sahipliğinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak.

Efes ilk yarıda farkı açtı

Karşılaşmanın ilk çeyreği karşılıklı basketlerle geçerken Anadolu Efes periyodu 18-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko hücumda ritim bulmakta zorlandı. Üst üste top kayıplarını iyi değerlendiren Efes, farkı 18 sayıya kadar çıkararak (47-29) devreye 47-32 üstün girdi.

Fenerbahçe Beko ikinci yarıda geri döndü

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, özellikle Talen Horton-Tucker’ın skorer oyunu ile farkı hızla eritti. 28. dakikada farkı 3 sayıya indiren sarı-lacivertliler (52-55), final periyoduna ise 58-56 geride girdi.

Son çeyrekte büyük bir savunma mücadelesi yaşanırken iki takım da uzun süre skor üretmekte zorlandı. Maçın son bölümünde temposunu artıran Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli’nin smacıyla 3 dakika 22 saniye kala öne geçti (68-66). Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, son anlarda Efes’in hücumlarını durdurarak sahadan 73-72 galip ayrıldı.

Seride kritik avantaj Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe Beko böylece serinin ilk iki maçında da geri dönüşe imza atarak 2-0 üstünlüğü yakaladı ve final yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Maçın öne çıkan oyuncuları

Fenerbahçe Beko’da Tarık Biberović 20 sayıyla öne çıkarken, Talen Horton-Tucker 19 sayıyla galibiyete büyük katkı verdi.

Anadolu Efes’te ise Jordan Loyd 19 sayı üretirken, Şehmus Hazer ve PJ Dozier 12’şer sayıyla mücadele etti ancak galibiyet için yeterli olmadı.