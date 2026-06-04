ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde yaptığı konuşmada, Başkan Donald Trump’ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Rubio, “Başkan, bir sonraki NATO Devlet Başkanları Toplantısı’na bizzat katılacak” ifadelerini kullanarak Trump’ın Ankara’daki zirvede yer alacağını duyurdu.

Ankara’daki NATO Zirvesi İçin Kritik Mesaj

Temmuz ayında Türkiye’nin başkenti Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Rubio, toplantının ittifak açısından tarihi bir öneme sahip olacağını söyledi.

Rubio, “NATO’nun temmuz ayında Türkiye’de gerçekleştireceği bir sonraki toplantının, muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum” dedi.

NATO’da Değişim Gündemi

ABD Dışişleri Bakanı, zirvede ittifakın geleceğini ilgilendiren önemli başlıkların ele alınacağını belirtti. NATO içinde açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı konular bulunduğunu ifade eden Rubio, bu meselelerin Ankara’daki toplantıda kapsamlı şekilde değerlendirileceğini kaydetti.

ABD’nin NATO’ya bağlılığının sürdüğünü vurgulayan Rubio, ittifakın değişen küresel güvenlik koşullarına uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

Gözler 7-8 Temmuz’daki Zirvede

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da yapılması planlanan NATO Zirvesi’nde, savunma harcamaları, Avrupa güvenliği, Rusya-Ukrayna savaşı, ittifakın geleceği ve transatlantik ilişkiler gibi kritik başlıkların gündeme gelmesi bekleniyor.

Trump’ın zirveye katılımının kesinleşmesiyle birlikte, Ankara’daki toplantı uluslararası kamuoyunun yakından takip edeceği organizasyonlardan biri haline geldi.