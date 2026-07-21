Yangın, saat 08.30 sıralarında Fatih Ali Kuşçu Mahallesi Musannif Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Binanın korkuluğunu söküp çaldı
Binanın korkuluğunu söküp çaldı
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4 KİŞİ KURTARILDI

Yangın sırasında dairelerde mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracı kullanılarak kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Dumandan etkilenen 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın nedeniyle 3 katlı binanın 2'inci katı kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA