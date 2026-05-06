Başrollerini Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı dizinin çekimleri tamamlandı. Ay Yapım imzalı projede ekip, final sahnesinin ardından sete veda etti.
Dizi, yayın sürecinde bazı sahneler nedeniyle sosyal medyada tartışma konusu olurken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’e şikayet edildi.
Final bölümünde hikâyenin ana karakterlerinden Mediha geçmişiyle yüzleşirken, Cihan Seniha’nın yalanlarıyla karşı karşıya kalacak. Nalan’ın Mükerrem’den kurtulmak için atacağı adım ve karakterlerin alacağı kritik kararlar, dizinin son bölümünde öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor.
Muhabir: Zehra Önen