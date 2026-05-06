Sevda-Cenap And Müzik Vakfı bünyesinde 1999 yılında kurulan Kadınlar Korosu, 27. yaşını özel bir konserle kutlamaya hazırlanıyor. Çok sesli müziğin yaygınlaşmasına katkı sunan koro, bugüne kadar yüzlerce kadını müzikle buluşturdu.

Vakıf Başkanı Mehmet Başman’ın girişimiyle kurulan koro; kadınların üretime katılmasını, yarım kalan müzik eğitimlerini tamamlamasını ve sanatsal ifade alanı bulmasını amaçlıyor. “Bütün Kadınlar Şarkı Söylemeli” sloganıyla çalışmalarını sürdüren koro, aynı zamanda sosyal dayanışmayı da güçlendiriyor.

Şef Cihan Can yönetimindeki topluluk, 27 yıllık müzikal yolculuğundan seçkiler sunacağı konserde klasik eserlerden türkülere, film müziklerinden çok sesli düzenlemelere uzanan geniş bir repertuvarla sahne alacak. Konserde piyanoda Evren Kalaycıoğlu, mandolinde ise Hülya Sağır ve Mualla Ayözcan eşlik edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen konser, 8 Mayıs Cuma günü saat 19.30’da Kocatepe Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Müzik eğitimi alanında uzun yıllar görev yapan ve birçok koro kurarak önemli başarılara imza atan Cihan Can, Cumhuriyet koroları ve çeşitli şenliklerde aktif rol almayı sürdürüyor. Kadınların sanat yoluyla güçlenmesini hedefleyen koro, yeni üyelerini de bekliyor.