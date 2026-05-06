Ankara’da sanat gündemi, dikkat çeken bir sergiyle hareketleniyor. Alp Bartu’nun “Dolce Vita” adlı Solo Sergisi, Timora Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Berna Demirhan’ın üstlendiği sergi, 2 Mayıs itibarıyla kapılarını açıyor ve 23 Mayıs 2026’ya kadar ziyaret ediliyor.

“Dolce Vita”, izleyiciyi yaşamın duyumsanma biçimiyle yüzleştiriyor. Sergi, mutluluğu yalnızca bir duygu olarak değil, görsel bir düşünce olarak ele alıyor. Bartu, gündelik hayatın akışını yavaşlatıyor; sıradan anları farkındalık ve estetikle yeniden kuruyor. Her bir eser, geçiciliğin içindeki güzelliği görünür kılıyor.

Timora Sanat Galerisi ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte konuşan Sanatçı Alp Bartu sanatla yollarının şöyle kesiştiğini aktarıyor: "Öğretmen bir ailenin çocuğu olarak Antakya’da iki yaşından itibaren büyüdüm; kökleri Büyük İskender’in Doğu Seferi’ne kadar uzanan bu kadim şehirde yetiştim. Eğitimimi tamamladıktan sonra öğretmenlik yaptım, ardından resimle buluşma zamanımın geldiğine inanarak Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim aldım ve yıllar içinde 95 kişisel sergi açarak hem Türkiye’de hem Avrupa’da sanatımı temsil ettim. Geceleri sabahlara kadar çalışarak ürettim ve bugünlere geldim. Sanata bakışımı ise Vincent Van Gogh’un “Ben bu resimleri bugün için değil, gelecek nesiller için yapıyorum” düşüncesiyle şekillendirdim; ben de resimlerimi bugünden çok yarının insanlarına bırakmak için yapıyorum. şeklinde konuştu.

Etkinlik, Usta Sanatçının eserleri üzerine soru almasının ardından sona erdi.

Sonsöz Gazetesi Muhabiri Şevval Ateş'e eserleri hakkında bilgi veren Resim Üstadı Alp Bartu'nun Dolce Vita isminin nereden geldiğini ise şöyle açıklıyor: "Bunu İtalyanca mutlulukla ilişkilendirerek “Dolce Vita” gibi bir duyguyla ele aldım; mutluluğu ben tuvalde yaşadım, resmi kurarken, kompozisyonu düzenlerken yaşadım, izleyen de yaşasın istedim. Bu duygunun ertesi güne mutluluk, sevgi ve sevinç olarak yansımasını; insanların birbirleriyle kucaklaşmasını, yaşadıkları üzüntüleri bir nebze olsun gidermesini arzuladım. Çünkü insan gün içinde kırdığı, üzdüğü kişilerle, yaptığı hatalarla yüzleşir; ben de bu sergiyle o iç hesaplaşmanın ardından insanların daha mutlu, daha sevgi dolu bir yaşam sürmesi gerektiğini düşündüğümü ifade ediyorum. Avrupa’nın yaşadığı ekonomik sıkıntılar bize de yansıyor; bunu da göz ardı etmiyorum, ancak tüm bu zorluklara rağmen insanların birbirine sevgiyle yaklaşması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Alp Bartu Kimdir?

Sanatçı Alp Bartu, 28 Ağustos 1947'de Manisa'da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Hatay ve Adana illerinde yaptıktan sonra Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü'nden 1976-1977 yıllarında mezun olmuştur. Daha sonra birçok orta öğretim okul ve kuruluşlarında resim öğretmeni olarak görev aldıktan sonra 1992 yılında Maçka Teknik Plastik Sanatlar Bölümü'nden emekli olmuştur. Sanatçı 2026 yılı itibariyle sanatta 56. yılındadır. Bugüne kadar 93 solo sergi yapmıştır. Resimleri yurtiçi ve yurtdışında özel koleksiyonlarda, banka koleksiyonlarında bulunmaktadır. Alp Bartu toplumumuzun çeşitli kesimlerinden seçtiği konuları renk ve biçim düzenlemesiyle işlemiştir. Figür-doğa ilişkisi, sevinç, üzüntü ve heyecanla birleştirerek resimlerinde yansıtan sanatçı, İstanbul'da yaşamaktadır.