Gençlerbirliği, Kasımpaşa ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 33. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-siyahlılarda daha önce farklı dönemlerde görev yapan teknik direktör Metin Diyadin, kulüpte 4. kez göreve gelerek ilk antrenmanına çıktı. Diyadin, takımın başında Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde çalışmalara start verdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Diyadin, idman öncesinde futbolcularla saha içinde kısa bir değerlendirme ve motivasyon konuşması yaptı.

Antrenmanda oyuncular ilk bölümde istasyon çalışmaları kapsamında sprint çalışması gerçekleştirdi. Ardından dar alanda top kapma oyunu oynayan ekip, günü çift kale maçla tamamladı. Çift kale maçta Metin Diyadin de joker oyuncu olarak sahada yer aldı.

Bu sezon 5. kez teknik direktör değişikliğine giden başkent temsilcisi, ligde bitime 2 hafta kala 28 puanla 16. sırada bulunuyor.

Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı karşılaşması 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak.