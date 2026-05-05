Parti teşkilatlarının sahaya indiğini belirten Özel, 81 il ve 973 ilçede çalışmaların başladığını söyleyerek, örgütlerin doğrudan vatandaşla temas kuracağını vurguladı. İktidar yürüyüşü mesajı veren Özel, sahadaki çalışmaların hız kesmeden süreceğini ifade etti.

“Milletin halinden haberi yok”

Açıklanan enflasyon verilerini eleştiren Özel, Türkiye’de enflasyonun dünyaya kıyasla ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini belirtti. İktidarın gerçeklikten koptuğunu savunan Özel, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıların görmezden gelindiğini söyledi.

“Dolaylı vergiler en adaletsiz sistem”

Vergi sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Özel, Türkiye’de vergilerin büyük bölümünün dolaylı vergilerden oluştuğunu belirtti. Bu durumun gelir adaletsizliğini artırdığını vurgulayan Özel, en zengin ile en fakirin aynı vergiyi ödediğini ifade etti.

“Algı operasyonlarıyla gerçekler gizleniyor”

İktidarın dış politika üzerinden algı yönetimi yaptığını öne süren Özel, ekonomik sorunların bu şekilde örtülmeye çalışıldığını söyledi. Türkiye’nin dış politikada yalnızlaştığını savunan Özel, mevcut yönetimin ülkeyi tek kutuplu bir yapıya sürüklediğini iddia etti.

“Terörsüz Türkiye rekabet alanı değil”

Özel, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmesinde, bu konunun siyasi rekabet alanı olmadığını belirterek, demokratikleşme ve barış vurgusu yaptı. Sürecin tüm kesimlerin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

“Adalet ve demokrasi çöküşte”

Ekonomik ve dış politikadaki sorunların temelinde adalet ve demokrasi alanındaki gerilemenin olduğunu savunan Özel, hukuk sistemine yönelik eleştirilerde bulundu.

“Milleti saracağız, iktidara yürüyoruz”

Konuşmasının sonunda sert mesajlar veren Özel, “Milleti saracağız, haksızlıkların hesabını sandıkta soracağız” dedi. Özel ayrıca, “Hedef iktidar, durmak yok” sözleriyle seçim sürecine yönelik kararlılık mesajı verdi.