Kaza, önceki gün Alipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Dörtlü yol birleşiminde henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen cip ile motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşakta çarpışan araçların ardından motosikletteki kişilerin yola savrulduğu görüldü.

Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor. (DHA)