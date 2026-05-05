Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın 8-9 Mayıs tarihlerinde geçici ateşkes ilan etme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zelenskiy, bugüne kadar Ukrayna tarafına ateşkesle ilgili resmi bir çağrı yapılmadığını belirterek, “İnsan hayatı, herhangi bir yıl dönümünün kutlanmasından çok daha değerlidir” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın açıkladığı ateşkesin kapsamı ve süresine dair net bir takvim paylaşılmadığını vurgulayan Zelenskiy, olası ihlaller karşısında Ukrayna’nın karşılık vereceğini de dile getirdi.

Öte yandan Vladimir Putin, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı mağlup ettiği Zafer Günü dolayısıyla 8-9 Mayıs tarihlerinde Ukrayna’da geçici ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Başkomutanın aldığı karar doğrultusunda, Zafer Günü vesilesiyle ateşkes ilan ediliyor. Ukrayna tarafının da buna uyacağını umuyoruz” denildi.

Sahadaki gelişmelerin ise tarafların bu karara ne ölçüde uyacağına bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.