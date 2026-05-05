Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Depozito nedeniyle yıllardır süren ev sahibi–kiracı anlaşmazlıklarına dengeleri değiştiren karar Yargıtay’dan geldi. Avukat ve arabulucu Aslıhan Ergün Ercan, yüksek mahkemenin emsal kararlarıyla depozitonun iadesinde eski bedelin değil, tahliye tarihindeki güncel kira değerinin esas alınacağını belirterek, bu yaklaşımın “eriyen depozito” sorununu ortadan kaldırmayı amaçladığını ifade etti. Yeni karar, hem kiracının hakkını koruyan hem de taraflar arasındaki uyuşmazlıkları azaltmayı hedefleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

“MAHKEMELERE HEM YÜK HEM TARAFLARA CİDDİ SIKINTI”

Depozito konusunun yıllardır çözülemeyen bir problem olduğuna dikkat çeken Ercan, “Ev sahibi ile kiracı arasındaki bu depozito meselesi uzlaşılamayan, mahkemelere taşınan ve mahkemelere hem yük hem de ev sahibi ile kiracı arasında çok ciddi sıkıntılar geliştiren bir husus” dedi.

DEPOZİTO SINIRI: EN FAZLA 3 AYLIK KİRA

Yasal düzenlemeye göre depozito miktarının sınırına da değinen Ercan, “İlk verildiği tarihte kiralanan yer tutulduğunda en fazla 3 aylık kira bedeli kadar bir depozito ayarlanabiliyor” dedi.

“DEPOZİTO ERİYOR” SORUNU VE YARGITAY KARARI

Uzun süreli kiracılıkta depozitonun değer kaybetmesi önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. Ercan, “Sorun şuydu; uzun yıllar kiracı kalanlar verdiği depozitoyu geri aldığında çok ciddi bir erime ve değersizleşme ile karşı karşıya kalıyor” dedi.

Bu soruna yönelik yargı kararlarına da değinen Ercan, “Yargıtay daha öncelerden verdiği emsal kararlarla birlikte bu erimeyi gidermeye çalıştı ve dedi ki son olarak çıktığı tarihteki kira bedeli üzerinden güncellenerek verilmelidir” ifadelerini kullandı.

ORTAK VADELİ HESAP ÇÖZÜMÜ

Depozito konusunda yasal düzenlemeyle getirilen önemli bir çözümün ortak hesap uygulaması olduğunu belirten Ercan, şunları söyledi:“Borçlar Kanunu bir düzenleme ile dedi ki siz bu depozitoyu kiracı ve ev sahibinin ortak vadeli bir hesap açmasıyla halledebilirsiniz. Vadeli hesabı koyarsınız, ortak bir kullanım olur.”

ELDEN VERİLEN DEPOZİTOYA DİKKAT

Depozitonun elden verilmesi durumunda yaşanan ispat sorunlarına dikkat çeken Ercan, “Bazıları elden veriyor. Elden verildiği takdirde bunu da teslim tesellim tutanağına bağlamak zorundalar” uyarısında bulundu.

Ercan, depozitonun hangi şartlarda verildiğinin açıkça kayıt altına alınması gerektiğini belirterek, “Ne kadar verdiğini, hangi şartlarda verdiğini, döviz mi altın mı verdiğini ve tahliye tarihindeki güncel değerine göre belirlenmesi çok çok önemli” dedi.

“İSPAT KÜLFETİ KİRACIDA”

Uyuşmazlıkların büyümesindeki en önemli nedenlerden birinin belgesizlik olduğunu vurgulayan Ercan, “Bu kadar çok sorun çıkmasının sebebi kira sözleşmesinde olmaması ve teslim ettikleri tarihte herhangi bir belgeye bağlanmaması” ifadelerini kullandı.

Ercan, “İspat külfeti kiracıdır. Kiracı ne kadar verdiğini ispat edemediği için mahkemede de bu sorun büyüyor ve çözülemiyor” dedi.

