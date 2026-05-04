Basın İlan Kurumu Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik, Karabük’te bir dizi ziyaret ve temas gerçekleştirdi. Program kapsamında Karabük Valisi, belediye başkanı, üniversite yönetimi ve yerel medya temsilcileriyle görüşmeler yapıldı.

İlk olarak Oktay Çağatay’ı makamında ziyaret eden Çelik, yerel basının durumu ve Basın İlan Kurumu’nun sektöre yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vali Çağatay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kurumun çalışmalarını önemsediklerini ifade etti.

Ardından Özkan Çetinkaya ile bir araya gelen Çelik, Karabük basınının mevcut durumu ve yaşadığı sorunları değerlendirdi. Görüşmede, yerel basının ekonomik ve dijital dönüşüm süreçlerine adaptasyonunun önemine dikkat çekildi.

Çelik, belediyelerin yerel basına destek vermesinin sektörün sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu vurgularken, Belediye Başkanı Çetinkaya da Karabük basınına destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Ziyaret programı kapsamında Karabük Üniversitesi Rektörü Fatih Kırışık ile de görüşen Çelik, üniversitelerle yürütülecek ortak projelerin basın sektörünün gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti. Rektör Kırışık ise yerel basının şehir için önemli bir dinamik olduğunu vurgulayarak iş birliklerine açık olduklarını söyledi.

Karabük’te yayın yapan gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileriyle de bir araya gelen Çelik, Basın İlan Kurumu’nun yürüttüğü projeler ve sektöre yönelik destekler hakkında bilgi verdi. Çelik, kurumun paydaşlardan gelen talepleri dikkate aldığını ve çözüm odaklı çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Yerel basın temsilcileri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Basın İlan Kurumu’na teşekkür etti. Ziyaretlere Ankara Bölge Müdürlüğü personeli Murat Aktaş da eşlik etti.