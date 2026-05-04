Türkiye’de tarımda dikkat çeken bir yenilik hayata geçirildi. Son yıllarda dünyada popülerliği artan beyaz çilek, artık Türkiye’de de üretilmeye başlandı. Kırmızı çilekten farklı olarak beyaz renge sahip olan bu özel tür, hem görüntüsü hem de kendine özgü aromasıyla öne çıkıyor.

Uzmanlar, beyaz çileğin genetik müdahale sonucu değil, doğal seleksiyon ve özel yetiştirme teknikleriyle elde edildiğini belirtiyor. Özellikle Asya pazarında yaygın olan bu çilek türünün, Türkiye’de de yaygınlaşması bekleniyor.

İlk hasadı yapılan beyaz çileklerin sınırlı miktarda üretildiği ve yüksek katma değerli bir ürün olarak pazara sunulduğu ifade ediliyor. Üreticiler, yeni tür sayesinde ihracat potansiyelinin de artacağını vurguluyor.

Hem Görünümü Hem Aroması Farklı

Beyaz çileğin en dikkat çekici özelliği rengi olurken, tadının ise klasik çileğe göre daha hafif ve ananası andıran bir aromaya sahip olduğu belirtiliyor. Bu özelliğiyle özellikle gurme mutfakların ve şeflerin ilgisini çeken ürün, kısa sürede lüks tüketim kategorisinde yer bulmaya başladı.

Tarım uzmanları, uygun iklim ve doğru bakım koşulları sağlandığında beyaz çileğin Türkiye’nin farklı bölgelerinde de yetiştirilebileceğini ifade ediyor. Yeni ürünün önümüzdeki dönemde yaygınlaşmasıyla birlikte hem iç pazarda hem de ihracatta önemli bir alternatif oluşturması bekleniyor.