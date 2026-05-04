Bolu’da etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle yüksek kesimlerde karın ağırlığına dayanamayan çam ağaçları yollara devrilince bazı güzergâhlarda trafik tamamen durdu.

Kıbrıscık yolunda araçlar mahsur kaldı

Sabah saat 06.30 sıralarında Bolu-Kıbrıscık kara yolunda kar yükünü taşıyamayan ağaçların devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Yolda ilerleyen onlarca araç sürücüsü, kapanan yol nedeniyle bir süre mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, devrilen ağaçları kaldırarak yolu açmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından trafik yeniden normale döndü.

Seben yolunda da benzer manzara

Bolu-Seben kara yolunda da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ağaçlar devrildi. Sabahın ilk saatlerinde başlatılan temizlik ve kar küreme çalışmalarıyla birlikte yol yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer, bölgede kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini belirterek sürücülere dikkatli olmaları ve kış şartlarına uygun ekipman kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.