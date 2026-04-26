Bolu’nun Gerede ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olay, büyük üzüntü yarattı. Kitirler Mahallesi Ramazan Dede Caddesi’nde meydana gelen olayda, S.C. isimli kadının 2 aylık bebeği E.C.’yi evinde öldürdüğü öne sürüldü.

İddiaya göre anne, bebeğini öldürdükten sonra evden ayrıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAÇAN ANNE YAKALANDI

Olay yerine gelen ekipler evde inceleme başlatırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı da detaylı çalışma yaptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan anne S.C., polis ekiplerinin çalışması sonucu Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Evde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından bebeğin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.