Kayseri’de akşam saatlerinde yaşanan kavga, paniğe neden oldu. Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde bulunan Çeçenistan Parkı’nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek şiddetlendi ve taraflar arasında bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında B.E.S. ve G.T. isimli iki kişi yaralandı.

ŞÜPHELİLER KAÇTI

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kavganın ardından olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.