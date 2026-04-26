Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uçuş güvenliğini ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi kamuoyuyla paylaştı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, taşınabilir bataryaların havayolu taşımacılığındaki kullanımına ilişkin teknik talimatlarda güncellemeye gidildiği bildirildi.

Yeni düzenlemenin, 27 Mart 2026 tarihinde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Konseyi tarafından “Hava Yoluyla Tehlikeli Maddelerin Emniyetli Taşınması” kapsamında yapılan değişiklikler doğrultusunda hazırlandığı belirtildi.

UÇAK İÇİNDE ŞARJ ETMEK YASAK

Yapılan düzenlemeye göre, uçuş sırasında powerbanklerin şarj edilmesi artık yasaklandı. Ancak yolcuların taşınabilir elektronik cihazlarını şarj etmek için powerbank kullanmalarına izin verilmeye devam edecek.

Ayrıca yeni kurallarla birlikte, bir yolcunun yanında bulundurabileceği taşınabilir batarya sayısı en fazla iki adet olarak sınırlandırıldı.

Kurum açıklamasında, bu kısıtlamaların uçuş ekiplerinin görev gereği taşıdığı bataryaları kapsamadığı ifade edildi. Ancak ekip üyelerinin kişisel kullanım için taşıdığı powerbankler de aynı kurallara tabi olacak.