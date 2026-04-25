Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin sivil havacılık alanında son 24 yılda önemli bir dönüşüm yaşadığını belirterek havalimanı yolcu kapasitesinin 397,4 milyonun üzerine çıktığını açıkladı.

Havalimanı sayısı 26’dan 58’e yükseldi

Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde havalimanı sayısının 26’dan 58’e yükseldiğini, terminal alanlarının ise 541 bin metrekareden 4,1 milyon metrekareye ulaştığını ifade etti.

Yıllık yolcu kapasitesinin 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıktığını vurgulayan Uraloğlu, bu kapasitenin 26 Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek seviyeye ulaştığını söyledi.

Yolcu ve uçuş trafiğinde büyük artış

Son 24 yılda hizmet verilen yolcu sayısının 34 milyondan 247,1 milyona yükseldiğini belirten Uraloğlu, günlük yolcu trafiğinin 92 binden 677 bine çıktığını aktardı.

Uçak trafiğinin ise 532 binden 2,5 milyonun üzerine yükseldiğini ifade eden Bakan, günlük uçuş sayısının 6 bin 800’ü aştığını kaydetti.

Türkiye küresel sıralamada yükseldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre Türkiye, dünya yolcu trafiğinde 18’inci sıradan 7’nci sıraya, Avrupa’da ise 7’nci sıradan 3’üncü sıraya yükseldi.

Havacılık altyapısında dev genişleme

Bakan Uraloğlu, uçak park pozisyonlarının 332’den 1739’a, seyrüsefer yardımcı cihazlarının ise 215’ten 589’a çıktığını belirtti.

Hava sahasında uçuş yollarının yüzde 91 artışla 80 bin kilometreye ulaştığını ifade eden Uraloğlu, Türkiye’nin küresel hava ulaşım ağında önemli bir merkez haline geldiğini söyledi.