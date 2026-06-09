Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Haziran 2017'de terör örgütü PKK'nın Batman Kozluk'taki saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için anma mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, 'Öğretmenlik gibi ulvi bir mesleği icra ederken teröristler tarafından katledilen Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 9'uncu yılında rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Aybüke kızımızın aziz hatırası her zaman yüreğimizde yaşayacak' ifadelerine yer verdi.