Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2026 yılında 26 şehirde sanatseverlerle buluşacak. Festivalin bu yılki en önemli temalarından biri ise gastronomi olacak.

“Gastronomi damga vuracak”

Selim Terzi, festival kapsamında Türkiye’nin zengin yemek kültürünün tanıtılacağını belirterek, gastronominin 2026 programına güçlü şekilde entegre edildiğini söyledi.

Terzi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın desteğiyle şeflerin gönüllü olarak festivalde yer alacağını ve yerel mutfakların uluslararası alanda daha görünür hale geleceğini ifade etti.

26 şehirde 9 gün süren etkinlikler

Festivalin 6. yılında ilk durak olarak kültür ve medeniyetin önemli merkezlerinden Şanlıurfa seçildi. Etkinlikler her şehirde 9 gün boyunca konser, sergi, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve gezi programlarıyla devam edecek.

“Dünyanın en büyük festivali”

Selim Terzi, Kültür Yolu Festivali’nin 8 aya yayılan yapısıyla ve geniş katılımcı ağıyla dünyada benzeri olmadığını belirterek, organizasyonu “dünyanın en büyük festivali” olarak tanımladı.

Ziyaretçi sayısında yeni hedef

Geçtiğimiz yıl 20 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan festivalin bu yıl daha yüksek katılıma ulaşmasının beklendiği açıklandı. Özellikle ikinci kez ev sahipliği yapan şehirlerde ilginin daha da artacağı öngörülüyor.