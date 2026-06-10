Sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP'de yaşanan tartışmalara ilişkin dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Livaneli, paylaşımında, "Butlanla gelen şu anki CHP Genel Merkezinin bestelerimi kullanmasına iznim yoktur" ifadelerini kullandı.

Açıklama, CHP'de kurultay süreci ve parti yönetimine ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi. Livaneli'nin söz konusu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, CHP yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.