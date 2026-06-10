Çankaya Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında yürütülen "Kadınlar için Barista Eğitimi" projesi kapsamında ilk dersler başladı. İsveç Hükümeti'nin finansal desteğiyle hayata geçirilen ve kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer edinmesini amaçlayan H.O.P.E. in Action (Kadınların Güçlenmesi için Fırsatlar Projesi) çerçevesindeki eğitimler, Çankaya Belediyesi'nin 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan İş ve İstihdam Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Ücretsiz olarak sunulan programa, 18-35 yaş aralığında 18 kadın kursiyer katılıyor. Toplam 102 saat sürecek eğitimlerde katılımcılar, profesyonel ekipmanlar kullanarak kahve hazırlama ve sunum tekniklerini uygulamalı olarak öğreniyor. Program sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifika verilirken, istihdama erişim süreçlerinde de çeşitli destekler sağlanacak.

Mesleki Eğitimin Yanında Kişisel Gelişim Desteği

Program yalnızca baristalık mesleğine yönelik teknik eğitimlerle sınırlı kalmıyor. Kursiyerlere aynı zamanda etkili iletişim, zaman yönetimi, stresle başa çıkma, hijyen ve sanitasyon gibi iş yaşamında önemli yer tutan konularda da eğitim veriliyor. Bu sayede kadınların hem mesleki donanımlarının artırılması hem de çalışma hayatında ihtiyaç duyacakları sosyal ve bireysel becerileri geliştirmeleri amaçlanıyor.

Eğitim takviminde ayrıca iş sağlığı ve güvenliği, toplumsal cinsiyet eşitliği ve hak temelli farkındalık eğitimleri de yer alıyor. Katılımcıların hakları konusunda bilinçlenmesi ve sosyal hayatta daha etkin rol üstlenmesi de programın öncelikli hedefleri arasında bulunuyor.

Amaç Kadınların Ekonomik Gücünü Artırmak

UNDP Türkiye tarafından, İsveç Hükümeti'nin desteğiyle yürütülen H.O.P.E. in Action Projesi; kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeyi, mesleki eğitim olanaklarına erişimlerini artırmayı ve kadın girişimciliğini desteklemeyi amaçlıyor. Kadınlara yönelik barista eğitimi de bu hedef doğrultusunda, nitelikli iş gücü oluşturulmasına ve kadın istihdamının artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Mesleki bilgi ile kişisel gelişimi bir araya getiren program sayesinde kadınların hem iş yaşamına daha güçlü adım atmaları hem de toplumsal hayatta daha aktif bireyler olarak yer almaları amaçlanıyor.