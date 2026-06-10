Denizli, 14-21 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 6. Uluslararası Denizli Caz Festivali ile cazın ritmine kapılmaya hazırlanıyor. Bu yıl "Caz’da Gençlik Var" temasıyla gerçekleştirilecek festival, yerli ve yabancı sanatçıları Denizlili müzikseverlerle buluşturacak.

İlk kez 1997 yılında hayata geçirilen ve uzun bir aranın ardından 2022 yılında yeniden düzenlenmeye başlayan festival, bu yıl altıncı kez sanatseverlerin karşısına çıkacak. Festival; Denizli Valiliği İl Kültür ve Müze Müdürlüğü, Buldan Belediyesi, Pamukkale Flarmoni Derneği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Sevda Cenap And Müzik Vakfı ve CazKedisi Şiirli Kültür Dergisi iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ ÖNDER FOCAN'A

Festival kapsamında bu yılın Yaşam Boyu Onur Ödülü, Türk caz müziğinin önemli isimlerinden Önder Focan'a verilecek. Festivalin ilk yılında da sahne alan sanatçı, ödül töreninin ardından özel bir konserle müzikseverlerle buluşacak.

Kadıköy Anadolu Lisesi ve ODTÜ mezunu olan Focan, eşi Zuhal Focan ile birlikte 2002 yılında İstanbul'da Nardis Caz Kulübü'nü kurdu. Bugüne kadar 33 farklı ülkede sahne alan sanatçı, 15 albüm ve bir DVD çalışmasına imza attı. Focan, uzun yıllardır eğitimcilik faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli caz projelerinde ve CRR Big Band'de gitarist olarak görev yapıyor.

ULUSLARARASI SANATÇILAR DENİZLİ'DE

Festivalin konserleri Buldan Tripolis Antik Kenti ile Denizli Buz Pateni Pisti'nde gerçekleştirilecek. Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği ve İtalya Cumhuriyeti İzmir Konsolosluğu'nun destek verdiği etkinlikte; Rusya, İngiltere ve Çekya'dan gelecek caz grupları ile Türkiye'nin farklı şehirlerinden sanatçılar sahne alacak.

Festivalde ayrıca Denizli Caz Kulübü öncülüğünde bir araya gelen beş genç caz sanatçısından oluşan özel topluluk da performans sergileyecek.

CHARLIE PARKER'A SAYGI GECESİ

Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri de caz tarihinin efsane isimlerinden Charlie Parker adına düzenlenecek saygı gecesi olacak. Daha önce Türk cazının önemli isimlerinden Muvaffak Falay için gerçekleştirilen anma etkinliklerinin ardından bu yıl Be-Bop akımının öncülerinden Parker'ın mirası sahneye taşınacak.

Konserlerin yanı sıra söyleşiler, belgesel film gösterimleri ve atölye çalışmaları da festival programında yer alacak. Festivalin detaylı programının ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.