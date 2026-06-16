Anatolia Musiki Ateşi Korosu, 12 Haziran akşamı Gençlik Parkı Büyük Sahne'de düzenlenen sezon finali konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı. Şef Tanzer Kartal yönetiminde sahne alan koro, seslendirdiği eserlerle izleyicilerden tam not aldı.

Yoğun katılımın olduğu gecede Ankara'nın tanınmış simaları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, siyaset ve iş dünyasından isimler ile çok sayıda musiki tutkunu yer aldı. Konserde ayrıca Adana Anatolia Musiki Ateşi koristleri de sahnedeki yerini aldı.

Sunuculuğunu Refika Ayvat'ın üstlendiği gecede Türk musikisinin sevilen eserleri seslendirilirken, izleyiciler de koroya eşlik ederek salonda birlik ve beraberlik atmosferi oluşturdu.

Konserde konuşan TOMEB Başkanı Alper Kafa, kültür ve sanat faaliyetlerinin toplumsal dayanışmadaki önemine dikkat çekti. USAD Genel Başkanı Haydar Erseven ise sanatın sürdürülebilirliği için yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Gecenin finalinde Ankara Kulübü Genel Başkan Yardımcısı Emel Koç, Adana Anatolia Musiki Ateşi Koordinatörü Şaziye Yılmaz ve konuklar sahneye çıkarak koristlerle birlikte şarkılar seslendirdi. Coşkulu kapanış, izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Koronun kurucusu ve şefi Tanzer Kartal, sezon boyunca gerçekleştirilen etkinliklere gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, yeni sezonda daha büyük projelerle sanatseverlerle buluşacaklarını söyledi. Kartal ayrıca, 30 Haziran'da Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu'nda gerçekleştirilecek USAD Türk Halk Müziği Konseri'ne tüm Ankaralıları davet etti.