Türkiye’de uzun süredir kurulması için çalışmalar yürütülen Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu, Avrupa Birliği Boks (EBU) kongresinde alınan karar ile resmiyet kazandı.

Yapılan seçim sonucunda Serdar Avcı, komisyonun ilk başkanı oldu. Bu karar, Türk profesyonel boksu adına tarihi bir adım olarak değerlendirildi.

“Türk Sporcular Artık Kendi Lisanslarıyla Mücadele Edecek”

Seçim sonrası açıklamalarda bulunan Serdar Avcı, Türkiye’de profesyonel boksun yıllardır eksik olduğunu belirtti.

Avcı, geçmişte Türk sporcuların yabancı federasyonlar üzerinden mücadele ettiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Neden ay yıldızlı bayrağımızla lisanslarımız olmasın, neden sporcularımız başka ülkelerin bayrağı altında mücadele etsin?”

Avcı, yeni sistemle birlikte Türk sporcuların artık kendi lisanslarıyla ringe çıkacağını ve Türk hakemlerin de görev alacağını vurguladı.

“Türkiye Boks Lobisinde Güçlenecek”

Serdar Avcı, Türkiye’nin artık uluslararası boks organizasyonlarında daha güçlü bir konuma geleceğini belirtti.

“Türkiye artık profesyonel boks lobisinde yerini aldı. Birçok şampiyon sporcu çıkması için gereken desteği vereceğiz.”

Avcı ayrıca, Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu’nun kurulmasının tarihi bir adım olduğunu ve Türk boksu için yeni bir dönemin başladığını ifade etti.