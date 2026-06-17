Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bayraktar, Romanya'nın Köstence kentinde Kanada'nın CANDU teknolojisiyle faaliyet gösteren Cernavoda Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret ederek incelemelerde bulunduklarını belirtti.

CANDU Teknolojisi Yerinde İncelendi

Bayraktar, paylaşımında yeni nükleer enerji yatırımları kapsamında farklı teknolojilerin değerlendirildiğini ifade ederek, CANDU teknolojisinin yerinde incelendiğini kaydetti.

Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirmeyi ve enerji üretiminde çeşitliliği artırmayı hedeflediğini vurgulayan Bayraktar, nükleer enerjinin bu süreçte kritik rol oynayacağını belirtti.

Hedef: 2053 Net Sıfır Emisyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerine dikkat çeken Bayraktar, enerji arz güvenliğinin kalıcı şekilde sağlanması için nükleer enerjinin vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Bakan Bayraktar, "Ülkemizde 2026 yılı sonuna kadar Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk elektrik üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Nükleer Kapasite 2050'ye Kadar 20 Bin Megavata Çıkacak

Bayraktar, Akkuyu ile sınırlı kalmayacaklarını belirterek Sinop ve Trakya'da planlanan yeni nükleer santraller ile küçük modüler reaktör yatırımlarının da gündemde olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin 2050 yılına kadar toplam nükleer enerji kapasitesini 20 bin megavata çıkarmayı hedeflediğini vurgulayan Bayraktar, bu yatırımların enerji bağımsızlığı açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.

Yerli Katkı ve Enerji Diplomasisi Vurgusu

Yeni yatırımlarda en güvenli teknolojilere ve rekabetçi maliyetlere öncelik verileceğini belirten Bayraktar, nükleer yakıt tedariki ve atık yönetimini de kapsayan bütüncül bir sistem kurulmasının hedeflendiğini ifade etti.

Önümüzdeki dönemde yapılacak uluslararası iş birlikleriyle yerli katkı oranı yüksek projelerin hayata geçirileceğini kaydeden Bayraktar, Türkiye'nin enerji diplomasisini çok yönlü şekilde sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Nükleer enerji hedeflerimiz doğrultusunda kurmayı planladığımız yeni santraller için teknoloji seçimiyle alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



Bu kapsamda Romanya Köstence’de Kanada’nın CANDU teknolojisi ile yapılmış Cernavoda Nükleer Güç Santrali’ni ziyaret ederek teknolojiyi… pic.twitter.com/Y435OMrFW3 — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) June 17, 2026