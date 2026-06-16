Oyuncu Ece İrtem'in 35 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yakın çevresinden gelen paylaşımlar dikkat çekti. Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen İrtem'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.

Mahkum, Bay Yanlış, Payitaht Abdülhamid, Yeni Gelin ve Kızılcık Şerbeti gibi yapımlardaki performansıyla tanınan oyuncunun vefatı, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Yakın Dostundan Duygusal Veda

İrtem'in lise ve üniversite yıllarından bu yana yakın arkadaşı olan tasarımcı ve sosyal medya içerik üreticisi Nazlıcan Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duygu dolu ifadeler kullandı.

Geçmiş yıllarda aralarında geçen bir konuşmayı paylaşan Arslan, Ece İrtem'in kendisine söylediği sözleri takipçileriyle paylaştı. Arslan'ın aktardığına göre İrtem, yıllar önce yaptığı bir sohbet sırasında, "Kendimi hiçbir hayalimde yaşlı bir kadın olarak göremiyorum, sanırım gençken öleceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşım, oyuncunun vefatının ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Son Dönemde Zor Günler Geçirdiği İddia Edildi

Nazlıcan Arslan, paylaşımında Ece İrtem'in son dönemde peş peşe yaşadığı kayıplardan dolayı duygusal olarak zor bir süreçten geçtiğini de belirtti.

Yakın çevresinden bazı isimleri kaybettiği ifade edilen oyuncunun, bu kayıpların ardından derin bir yas dönemi yaşadığı öne sürüldü. Arslan, arkadaşının hassas ve duygusal yapısına dikkat çekerek, yaşadığı üzüntülerin onu derinden etkilediğini dile getirdi.

Sanat Dünyasını Yasa Boğdu

35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'in ani vefatı, sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Başarılı oyuncunun ardından çok sayıda sanatçı ve seveni sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaşırken, genç yaşta gelen ölüm haberi kamuoyunda da geniş yankı buldu.

İrtem'in kesin ölüm nedeni, adli tıp incelemesi ve otopsi raporunun tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.