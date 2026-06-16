Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eskişehir'de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'de yaşanan işçi-işveren anlaşmazlığına ilişkin taraflar arasında uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sürecin ilk günden itibaren yakından takip edildiği ve işçi ile işveren taraflarıyla gerekli görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Bakanlığın girişimleri sonucunda 15-16 Haziran 2026 tarihlerinde yürütülen müzakerelerin ardından işveren temsilcileri ile yetkili sendika temsilcilerinin katılımıyla anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

İşçi Alacakları Güvence Altına Alındı

Sağlanan uzlaşı kapsamında, yetkili sendika olan Türkiye Maden İşçileri Sendikası ile işveren arasında bir protokol imzalandığı bildirildi. Protokolle birlikte işçilerin alacaklarının ödenmesine ilişkin takvim oluşturulduğu ve mutabakata bağlanan hak ve alacakların güvence altına alındığı kaydedildi.

Eylemler Sona Eriyor

Bakanlık açıklamasında, taraflar arasında sağlanan uzlaşmanın ardından işçilerin devam eden eylemlerini sonlandırma kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, çalışma hayatında sosyal diyalog anlayışının esas alındığı vurgulanarak, işçi haklarının korunması ve çalışma barışının sürdürülmesi amacıyla gerekli adımların atılmaya devam edileceği ifade edildi.