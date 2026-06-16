Ankara'da Başkentray hattında yaşanan sefer aksaklıkları, yolcular arasında çeşitli iddiaların gündeme gelmesine neden oldu. Gün içerisinde bazı tren seferlerinde meydana gelen gecikmeler nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluşurken, vatandaşlar aksamanın sebebine ilişkin bilgi almaya çalıştı.

Sosyal medyada ve yolcular arasında dolaşan iddialarda, hatta bir intihar vakasının yaşanmış olabileceği öne sürüldü. Ancak söz konusu iddialara ilişkin yetkili kurumlardan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Edinilen bilgilere göre, seferlerdeki aksamanın teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtilirken, olayın kesin nedeni konusunda resmi makamların açıklaması bekleniyor.