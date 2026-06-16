Ankara'nın önemli kültür ve sanat merkezlerinden CerModern, tasarım tutkunlarını bir araya getirecek Tasarım Pazarı etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. CerModern Tasarım Pazarı, 20-23 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

CerModern'in açık hava alanında dört gün boyunca gerçekleştirilecek etkinlikte, profesyonel ve genç tasarımcılar ürünlerini sanat ve tasarım meraklılarıyla buluşturacak. Tasarım pazarında ziyaretçiler, özgün üretimlerle doğrudan temas kurma ve tasarımcılarla birebir iletişim kurma imkanı bulacak.

Etkinlik kapsamında tekstil ürünlerinden takılara, çantalardan illüstrasyon çalışmalarına, dekoratif objelerden el yapımı tasarımlara kadar yüzlerce özgün ürün sergilenecek. Farklı disiplinlerden tasarımcıların katılımıyla gerçekleşecek organizasyon, yaratıcı üretimlerin geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

CerModern Tasarım Pazarı, alışveriş deneyiminin yanı sıra tasarım kültürünün gelişimine katkı sunan bir buluşma noktası olarak da öne çıkıyor. Etkinlik, yeni tasarım anlayışlarının keşfedilmesine, yaratıcı fikirlerin paylaşılmasına ve bağımsız üreticilerin görünürlüğünün artırılmasına olanak sağlayacak.

Dört gün sürecek organizasyon boyunca ziyaretçiler, yerli tasarımcıların çalışmalarını yakından inceleme ve özgün tasarım ürünlerine ulaşma fırsatı elde edecek.