Atv'nin, büyük ilgi gören "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin ardından Adana'da çekmeyi planladığı yeni yapımı "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinde son dakika gelişmesi yaşandı. Dizinin başrolünde yer alması beklenen Uğur Güneş'in projeden ayrılmasının ardından gözler yeni oyuncu tercihine çevrildi.

Çekim Takvimi Ertelendi

Kulislerden yansıyan bilgilere göre, dizide Kenan Kozan karakterini canlandırmaya hazırlanan Uğur Güneş ekibe veda etti. Yaşanan değişikliğin ardından yapım ekibinin yeni başrol oyuncusu için çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi.

Bu gelişme nedeniyle dizinin çekim takviminde de revizyona gidildi. Daha önce yakın tarihte başlaması planlanan çekimlerin 25 Haziran'a ertelendiği belirtildi.

Burak Özçivit İmzaya Yakın

Sektör kulislerinde konuşulan iddialara göre, atv ekranlarında yayınlanan "Kuruluş" dizisinde altı sezon boyunca rol alan Burak Özçivit, "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinin başrolü için yapım şirketiyle görüşmelerini sürdürüyor. Tarafların imza aşamasına geldiği öne sürülüyor.

Özçivit'in projeye dahil olması halinde, dizide Kenan Kozan karakterine hayat vermesi bekleniyor.

Çukurova'da Bir Aşk Hikayesi Anlatılacak

Adana'nın Çukurova bölgesinde geçecek olan dizi, bölgenin önde gelen ailelerinden Kozanlar'ın oğlu Kenan ile Alman Tina arasında yaşanan aşk hikayesini konu alacak.

Dizide deneyimli oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun da yer alacağı ve Kenan'ın annesi karakterini canlandıracağı öğrenildi. Böylece Burak Özçivit'in projeye katılması halinde ikili anne-oğul olarak kamera karşısına geçecek.