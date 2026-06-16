K Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili ile MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Umut Aytekin'i ziyaret etti.

Parti yöneticilerinin de yer aldığı ziyarette Etili ve Orhan, Aytekin'e yeni görevinde başarı dileklerini iletti. Emniyet Müdürü Aytekin ise nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Çubuk'ta 40 Bin Tonluk Asfalt Hedefi

Çubuk Belediyesi tarafından 2026 yılı sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Barbaros Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yetkililerden bilgi aldı.

Yaz dönemiyle birlikte asfalt çalışmalarına hız verdiklerini belirten Demirbaş, bu yıl merkez mahallelerin yanı sıra imar planları tamamlanan kırsal mahallelerde de sıcak asfalt serim çalışmalarının sürdürüleceğini söyledi.

2026 yılı içerisinde toplam 40 bin ton asfalt kullanılarak yaklaşık 35 kilometrelik yol ağının yenilenmesinin hedeflendiğini aktaran Demirbaş, çalışmaların belediyenin öz kaynaklarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Beypazarı'nda Türkiye Yüzyılı İHA Festivali Başladı

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "Gökyüzüne Açılan Gençlik: Türkiye Yüzyılı İHA Festivali" başladı.

Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve havacılık alanlarında farkındalık kazanmaları amaçlanıyor.

Festivalin ilk gününde öğrenciler; kompozit üretimi, uçuş simülasyonu ve fotoblok model uçak tasarımı atölyelerinde teorik ve uygulamalı eğitim aldı. Eğitimler, okul müdürü Hakan Uysal, öğretmenler ve alanında uzman akademisyenler tarafından verildi.

Program sonunda Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İHA Pisti'nde insansız hava aracı test uçuşu gerçekleştirildi.

Dört gün sürecek festival kapsamında ikinci gün eğitim faaliyetleri devam ederken, üçüncü gün STG Mühendislik temsilcileri, ASELSAN yetkilileri ve akademisyenler öğrencilerle buluşacak. Savunma sanayi, mühendislik ve teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek söyleşilerde öğrencilere sektörel deneyimler aktarılacak.

Festival, 18 Haziran'da düzenlenecek final programıyla sona erecek. İHA pistinde gerçekleştirilecek etkinliklerde insansız hava aracı uçuş gösterileri yapılacak, öğrencilerin hazırladığı model uçaklar sergilenecek ve başarılı çalışmalar ödüllendirilecek.