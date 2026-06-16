Yargıtay Başkanlığı tarafından düzenlenen “Yapay Zekanın Yargı Alanında Kullanımı Sempozyumu”, Ankara’da gerçekleştirildi. Akademisyenler, hukukçular ve yargı mensuplarını bir araya getiren sempozyumda, yapay zeka teknolojilerinin yargı sistemindeki mevcut kullanım alanları, gelecekteki etkileri ve beraberinde getirdiği hukuki sorumluluklar ele alındı.

Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, yapay zekanın hukuk ve yargı süreçlerine etkisi farklı başlıklar altında değerlendirildi. Sempozyumun ilk oturumu, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Oturumlarda algoritmik etki altında yargı süreçleri, karar oluşumu ve yönlendirme dinamikleri, yapay zekanın karar alma mekanizmalarına etkisi, gizli etki unsurları ve yargıdaki rol dönüşümü konuları ele alındı. Ayrıca uluslararası uygulamalar ve farklı ülkelerdeki yapay zeka deneyimleri de katılımcılarla paylaşıldı.

Sempozyum kapsamında hukuk alanında yapay zeka kullanımının sunduğu imkanlar ve potansiyel riskler de değerlendirildi. Yapay zekaya ilişkin temel kavramlar, veri ve algoritma yapıları, büyük veri analizi, karar destek sistemleri ve makine öğrenmesi tabanlı modeller üzerinde duruldu.