Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan yangında, ağaçlık ve otluk alandan oluşan yaklaşık 100 dekar alan zarar gördü. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Tepe Emlak Konutları ile Kocameşe Piknik Alanı arasındaki çalılık bölgede çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ağaçların bulunduğu geniş bir alana yayıldı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine çevrede yaşayan vatandaşlar panik yaşadı.

Çok sayıda ekip seferber oldu

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine Çerkezköy'ün yanı sıra çevre ilçelerden de takviye ekipler gönderildi.

Söndürme çalışmalarına Çerkezköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de kepçe, greyder ve su tankerleriyle destek verdi. Vatandaşlar ise traktörleri ve kürekleriyle ekiplere yardım etti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 100 dekar ağaçlık ve otluk alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.