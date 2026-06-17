Çankaya Belediyesi, sanat ve kültür alanındaki çalışmalarını sürdürürken, Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde eğitim gören kursiyerlerin eserlerinden oluşan Cam ve Resim Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Uzun süren eğitim sürecinin ardından hazırlanan sergide, kursiyerlerin cam işleme ve resim alanlarında ortaya koyduğu çalışmalar yer alıyor. Farklı teknikler ve özgün yorumlarla hazırlanan eserler, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Sanatın Üretici Gücü Öne Çıkıyor

Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen sergi, kursiyerlerin yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri sergilemelerine olanak sağlarken, sanatsal üretimin görünür kılınmasına da katkı sunuyor.

Belediye, kentte sanatın her alanını desteklemeyi ve yaratıcı üretimi günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi amaçlayan çalışmalarını sürdürüyor.

Sergi 20 Haziran’a Kadar Ziyarete Açık

Cam ve Resim Sergisi, 20 Haziran tarihine kadar Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek. Belediye yetkilileri, sanatla buluşmak isteyen tüm vatandaşları sergiyi gezmeye davet etti.