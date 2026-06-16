Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, annesi Nuriye İrtem'in ifadesi ortaya çıktı.

Nuriye İrtem, olay gecesi kızıyla birlikte bir doğum günü kutlamasına katıldıklarını belirterek, saat 20.36 sıralarında eve döndüklerini anlattı. Eve geldikten sonra kızının antidepresan ilacını kullandığını söyleyen anne İrtem, alkollü olduğu için onu yatağına yatırdığını ifade etti.

Sabah kahvaltı yapmak için kızını çağırdığını ancak yanıt alamadığını belirten Nuriye İrtem, odasına girdiğinde kızının ağzından sıvı geldiğini gördüğünü söyledi.

İfadesinde kızının uzun süredir yoğun alkol tükettiğini ve aynı zamanda ağır antidepresan ilaçlar kullandığını dile getiren anne İrtem'in beyanı, soruşturma dosyasına girdi.

Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni yapılacak adli tıp incelemelerinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.