Mamak Belediyesi’nin ev sahipliğinde 4 Temmuz’da düzenlenecek Kültür Tesis Alanı Temel Atma Töreni ve Yas-ı Matem Aşure Lokması Programı öncesinde koordinasyon çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda gerçekleştirilen toplantıda, etkinliğin organizasyon süreci, yürütülen hazırlıklar ve programın detayları ele alındı.

Belediye yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda dernek başkanı ve temsilcisinin katıldığı toplantıda, törenin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesine yönelik planlamalar gözden geçirildi.

“Önemli Bir İhtiyacı Karşılayacak”

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, uzun yıllardır gündemde olan Cemevi projesinin hayata geçirilmesinin ilçe açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Projenin, Alevi toplumunun ve kanaat önderlerinin talepleri doğrultusunda şekillendirildiğini ifade eden Şahin, tesisin Mamak’ta önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi.

Şahin, geçmişte çeşitli nedenlerle gerçekleştirilemeyen projenin bugün hayata geçiriliyor olmasının kendileri için anlamlı olduğunu belirterek, toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren bu adımın birlik ve dayanışma açısından da değer taşıdığını kaydetti.

Cenaze Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlara Çözüm Olacak

Mamak’ta yaşayan vatandaşların yıllardır cenaze hizmetleri için çevre ilçelerdeki Cemevlerinden yararlanmak zorunda kaldığını dile getiren Başkan Şahin, yeni tesisin bu alandaki ihtiyaçları önemli ölçüde karşılayacağını ifade etti.

Yeni Cemevi sayesinde vatandaşların cenaze ve taziye hizmetlerine daha kolay erişebileceğini belirten Şahin, ilçede uzun süredir hissedilen eksikliğin giderileceğini söyledi.

Kültür ve Sosyal Yaşamı Destekleyecek

Temeli atılacak Kültür Tesis Alanı içerisinde Cemevi, aşevi, kütüphane, kültür evi ve emekli yaşam merkezinin yer alacağı belirtildi. Projenin yalnızca ibadet hizmetlerine değil, sosyal ve kültürel yaşama da katkı sunması hedefleniyor.

“Tüm İnançlara Eşit Yaklaşıyoruz”

Mamak Belediyesi’nin tüm inanç gruplarına eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayan Başkan Şahin, ilçedeki ibadethanelere yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Şahin, belediye olarak farklı inanç ve kültürlere saygı temelinde hizmet ürettiklerini belirterek, hem mevcut ibadethanelerin bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini hem de yeni sosyal ve kültürel alanlar kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.