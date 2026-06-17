İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla hazırlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi’nin Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurdu.

Çiftçi, görev sürelerini tamamlayan ya da hizmet ve mazeret durumları çerçevesinde değerlendirmeye alınan merkez ve taşra teşkilatındaki toplam 430 mülki idare amirinin yeni görev yerlerinin belirlendiğini ifade etti. Atamalarda liyakat, kıdem, hizmet ihtiyaçları ve kurumsal gerekliliklerin dikkate alındığını belirtti.

Kaymakam ve Vali Yardımcılarının Görevlerinde Değişiklik

Kararname kapsamında taşra teşkilatında görev yapan 15 mülki idare amirinin merkez teşkilatında görevlendirildiğini aktaran Çiftçi, bunların 11’inin kaymakam, 4’ünün ise vali yardımcısı olduğunu kaydetti.

Yeni düzenlemeyle 208 mülki idare amiri bir kaymakamlıktan başka bir kaymakamlığa atanırken, 82 kaymakam vali yardımcılığı görevine getirildi. Ayrıca 74 vali yardımcısının görev yeri değiştirilirken, 32 vali yardımcısı da kaymakamlık görevine atandı.

Öte yandan İstanbul’da 5, Ankara’da 4 ve İzmir’de 6 kaymakamın görev yerlerinde değişikliğe gidildi.

Kayyım Olarak Görev Yapan İsimlerde de Düzenleme

Açıklamada, halen il ve ilçe kayyımı olarak görev yapan 13 mülki idare amirinin durumuna da değinildi. Buna göre, ilçe kayyımı olarak görev yapan 4 mülki idare amiri, görev süreleri boyunca sergiledikleri performans, talepleri ve kıdem durumları göz önünde bulundurularak yeni görevlere atandı. Boşalan görevlere ise deneyimli ve başarılı mülki idare amirleri görevlendirildi.

“Şehirlere Hizmet Etmeyi Sürdürecekler”

Bakan Çiftçi, mülki idare amirlerinin bilgi ve tecrübeleriyle Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceğine inandığını belirtti. Çiftçi, yayımlanan kararnamenin görev yeri değişen mülki idare amirlerine, ailelerine ve hizmet verecekleri şehirlere hayırlı olmasını temenni ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.