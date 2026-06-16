İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen CAN Holding soruşturması kapsamında tutuklanan eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver hakkında tahliye kararı verildi.

Soruşturma, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda başlatıldı. Yapılan incelemelerde, holding bünyesinde faaliyet gösteren bazı şirketlerin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettiklerine yönelik bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

11 Şüpheli Tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında, holding kontrolündeki bazı şirketler ve alt bayiler üzerinden gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiği iddia edildi.

Bu kapsamda Remzi Sanver'in yanı sıra Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

14 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest Bırakılmıştı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerden 14'ü ise "ev hapsi" ve "imza verme" şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Tahliye Kararı Verildi

Soruşturmanın son aşamasında, tutuklu bulunan Remzi Sanver hakkında tahliye kararı verildiği öğrenildi. Tahliye kararının gerekçesine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, soruşturmanın diğer şüpheliler yönünden sürdüğü belirtildi.

CAN Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında savcılık ve ilgili kurumların incelemeleri devam ediyor.