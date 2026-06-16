A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) Ankara etabında hedeflerinin her maçı kazanmak olduğunu söyledi. Ankara'da düzenlenecek organizasyon öncesinde konuşan Santarelli, takımın durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini belirtti.

17-21 Haziran tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda oynanacak VNL ikinci etap karşılaşmaları öncesinde değerlendirmelerde bulunan Santarelli, ilk etapta genç oyunculara önemli fırsatlar verdiklerini ifade etti.

"Hedefimiz Her Galibiyeti Almaya Çalışmak"

Takımın ilk etap sonrasına göre farklı bir noktada olduğunu belirten Santarelli, "İlk etapta birçok genç oyuncuyu kadromuza dahil ettik. Bu hem milli takımın geleceği hem de oyuncuların gelişimi açısından önemliydi. Şu anda oyuncularımız iyi durumda. Mükemmel seviyede değiller ancak bu normal. Hedefimiz her maçı kazanmak için mücadele etmek." dedi.

Ankara etabında taraftar desteğinin önemli bir avantaj olacağını vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, salonun tamamen dolmasını beklediklerini ve bunun takıma ekstra motivasyon sağlayacağını dile getirdi.

İlk Hedef Belçika Maçı

Santarelli, Ankara etabındaki ilk rakiplerinin Belçika olduğunu hatırlatarak, tüm konsantrasyonlarının bu karşılaşmada olduğunu söyledi.

Deneyimli başantrenör, "Adım adım ilerlememiz gerekiyor. Şu an benim için en önemli maç Belçika karşılaşması. Sonraki rakipleri daha sonra düşüneceğiz. Her takımın güçlü yönleri var. Biz de kendi oyunumuza odaklanıp rakiplerin güçlü taraflarını etkisiz hale getirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Berka Buse Özden: Daha Güçlü Bir Kadroya Sahibiz

Milli voleybolcu Berka Buse Özden ise Brezilya'da oynanan ilk etabın takım adına olumlu geçtiğini belirtti.

Takıma deneyimli oyuncuların da katıldığını hatırlatan Berka Buse, "İlk etapta elimizden geleni yaptık. Şimdi ablalarımız da aramıza katıldı ve daha güçlü bir kadroya sahibiz. Ankara etabında dörtte dört yapmak istiyoruz. Enerjimiz yüksek ve sahada elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız." diye konuştu.

Ankara'da Voleybol Heyecanı Başlıyor

Milli takımın Ankara etabındaki karşılaşmalarına yoğun ilgi gösterilirken, biletlerin kısa sürede tükenmesi organizasyona olan ilgiyi ortaya koydu. Ay-yıldızlı ekip, taraftar desteğiyle Milletler Ligi'nde galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.