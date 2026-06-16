İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan duyuruda, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/6249 sayılı dosya kapsamında Balcıoğlu hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı ve tutuklama tedbiri uygulandığı belirtildi.

Anayasa ve Belediye Kanunu Uyarınca Karar

Açıklamada, Anayasa’nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi kapsamında Balcıoğlu’nun görevden uzaklaştırılmasına karar verildiği ifade edildi. Uzaklaştırma işleminin geçici bir idari tedbir niteliğinde olduğu vurgulandı.

Süreç Yargı Kapsamında Devam Ediyor

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında yürütülen adli sürecin devam ettiği, soruşturmanın Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi. Konuya ilişkin yargı sürecinin ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.